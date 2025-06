Pronostico Croazia-Repubblica Ceca | 3 punti che cambiano la classifica

La sfida tra Croazia e Repubblica Ceca, valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026, promette emozioni e sorprese che potrebbero rivoluzionare la classifica. Con il match in programma lunedì alle 20:45, scopriamo come tre punti fondamentali potrebbero cambiare gli equilibri del girone, offrendo un quadro più chiaro sulla corsa alla qualificazione. Ecco tutto ciò che devi sapere, tra streaming gratuito, formazioni e pronostico.

Croazia-Repubblica Ceca è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Tutto come da pronostico e non poteva essere altrimenti. Certo, se prima della gara contro Gibilterra vi avevamo pronosticato un sei a zero finale in favore della Croazia, Modric e compagni di gol ne hanno fatti sette. Peccato, si potevano anche fermare prima. (Lapresse) – Ilveggente.it Cambia, comunque, l’impegno lunedì sera. Arriva la Repubblica Ceca che al momento guida il girone con 9 punti in tre partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Croazia-Repubblica Ceca: 3 punti che cambiano la classifica

