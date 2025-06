Pronostico Belgio-Galles | la prima vittoria fa riprendere la corsa

Il Belgio di Rudi Garcia cerca una svolta nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo un avvio difficile e un pareggio amaro contro la Macedonia del Nord, i Diavoli Rossi sanno che la vittoria contro il Galles potrebbe essere decisiva per rilanciare le proprie speranze di qualificazione. La partita, in programma lunedì alle 20:45, promette emozioni e spettacolo: sarà il momento di dimostrare il vero volto della nazionale. La prima vittoria potrebbe davvero far riprendere la corsa.

