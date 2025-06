Pronostici MLS 8-9 giugno | a caccia del terzo successo casalingo di fila

La MLS torna protagonista tra recuperi e sfide avvincenti, con squadre come Los Angeles FC di Giroud e Under pronte a conquistare il terzo successo casalingo consecutivo. Nonostante gli impegni delle nazionali, il massimo campionato nordamericano si infiamma tra domenica e lunedì, offrendo una serie di appuntamenti imperdibili. Ecco i pronostici MLS 8-9 giugno: preparatevi a scoprire le sfide più accese e a scommettere sulla vittoria dei vostri team preferiti.

MLS, nel massimo campionato nordamericano sono in programma alcuni recuperi: in campo pure il Los Angeles FC di Giroud e Under. La MLS non si ferma neppure durante la finestra dedicata agli impegni delle nazionali. Tra domenica e lunedì il principale campionato nordamericano sarà comunque protagonista con ben cinque recuperi. (Lapresse) – Ilveggente.it La vittoria del DC United in casa di Cincinnati è stata la grande sorpresa dell’ultima giornata di regular season. I capitolini, che finora hanno collezionato solo 18 punti in 17 partite, hanno avuto la meglio su una squadra che prima dello scorso weekend non aveva mai perso tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici MLS 8-9 giugno: a caccia del terzo successo casalingo di fila

In questa notizia si parla di: Pronostici Giugno Caccia Terzo

Pronostici Allsvenskan 1 giugno: rivincita immediata dopo la delusione di coppa - L’Allsvenskan si prepara a scrivere nuove pagine di emozioni, con Mjallby in testa e un’ottima opportunità contro il Varnamo.

Pronostici MLS 8-9 giugno: a caccia del terzo successo casalingo di fila - MLS, nel massimo campionato nordamericano sono in programma alcuni recuperi: in campo anche il Los Angeles FC di Giroud e Under. Riporta ilveggente.it

I pronostici di venerdì 6 giugno: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli - I pronostici di venerdì 6 giugno: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali in Sudamerica ed Europa, in campo anche l'Italia ... Come scrive ilveggente.it

Pronostici UCI DH: caccia all'outsider a Méribel - Ma Stevie, indomito guerriero, non si è lasciato sopraffare: il ritorno in giugno a Fort William dove si è piazzato 6°. Aspettative alte, vanificate da un rendimento incerto e prestazioni delud ... Come scrive redbull.com

PRONOSTICI 3 GIORNATA SERIE B ? PARMA e BENEVENTO a CACCIA dei 3 PUNTIDERBY CITTADELLA VENEZIA