Progresso globale in pausa | aumenta il divario tra i Paesi a basso e alto reddito

Il progresso globale si ferma, aggravando il divario tra paesi a basso e alto reddito, mentre l'Indice di Sviluppo Umano segna il suo ritmo più lento di sempre. Tuttavia, l’intelligenza artificiale apre nuove strade e opportunità che potrebbero cambiare il corso del futuro. La sfida è grande, ma anche le possibilità di un cambiamento positivo sono a portata di mano. Resta da vedere come sapremo sfruttarle.

Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell'ASviS del 28 maggio 2025. L'Indice di sviluppo umano registra il tasso di crescita più basso di sempre, ma l'intelligenza artificiale può aprire nuovi percorsi e possibilità. Il rapporto " A matter of choice: people and possibilities in the age of AI ", pubblicato il sei maggio dal Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Undp), evidenzia il ritmo di crescita più lento mai registrato. L'Indice di sviluppo umano (Isu), che misura i progressi in termini di aspettativa di vita, istruzione e reddito, mostra come, a cinque anni dalla pandemia da Covid-19, il tenore di vita non stia migliorando.