progetto al via l infermiere nelle farmacie

Un nuovo entusiasmante progetto prende vita in Val di Vara, trasformando le farmacie in veri e propri punti di salute di comunità. Grazie alla collaborazione tra Asl 5 e Federfarma, un infermiere dedicato sarà presente nelle farmacie di Riccò del Golfo, Rocchetta e Pignone, offrendo servizi di educazione sanitaria e prevenzione. Questa iniziativa innovativa mira a rafforzare il legame tra territorio e benessere, portando assistenza più vicina a tutti i cittadini.

In Val di Vara le farmacie diventano “di comunità“ grazie al progetto pilota avviato da Asl 5 e Federfarma. Obiettivo del progetto, che prevede la presenza di un infermiere di comunità all’interno dei presidi, è di promuovere la salute di prossimità sul territorio e la prevenzione socio-sanitaria. Nelle farmacie di Riccò del Golfo, Rocchetta e Pignone, una volta a settimana, un infermiere di famiglia e comunità svolge attività di educazione sanitaria: prevenzione diabete e malattie cardiovascolari e neurologiche, prevenzione cadute nell’anziano, effettuazione screening colon-retto, cervice uterina; adesione alle campagne vaccinali, riconciliazione terapie in pazienti in politerapia, riconciliazione terapie in pazienti in dimissioni ospedaliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it