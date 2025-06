Procaccini | stop polemiche | Risaniamo Piceno Consind

Il presidente di Piceno Consind, Domenico Procaccini, invita a mettere da parte le polemiche e concentrarsi sul risanamento del consorzio. "Crediamo nel risanamento del Consorzio, le polemiche le lasciamo agli altri", afferma con fermezza, ribadendo l’impegno per un futuro solido e sostenibile. In un contesto di tensioni e dibattiti, la sua posizione rappresenta un chiaro messaggio di fiducia e determinazione. Vuole dimostrare che la strada del dialogo e della responsabilità è la vera via per il rilancio del Piceno Consind.

"Crediamo nel risanamento del Consorzio, le polemiche le lasciamo agli altri". E’ la sintesi delle parole del presidente del Piceno Consind Domenico Procaccini che torna a replicare alle considerazioni che vengono in particolare da Confindustria e dal sindaco di Ascoli Fioravanti che, forti di studi fatti dall’ Università Politecnica delle Marche, invocano un futuro diverso per l’organismo, sottolineando ripetutamente la situazione debitoria che lo affligge. "Scontiamo una situazione debitoria che fa riferimento al periodo 2003-2010, questo deve essere chiaro – sottolinea Procaccini – dopo due anni e mezzo di commissariamento i debiti sono aumentati perché non è stato risolto nessun contenzioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Procaccini: stop polemiche: "Risaniamo Piceno Consind"

