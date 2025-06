Primo esodo verso il mare | rallentamenti e code per 6 chilometri

Il primo esodo di questa stagione estiva ha preso il via, con le strade che si riempiono di parmigiani pronti a godersi il sole e il mare. Tra rallentamenti e code di sei chilometri tra Aulla e l'A12, le auto sfrecciano verso destinazioni di relax e divertimento. Un vero e proprio segnale che l’estate è alle porte, e molti sono già in viaggio per vivere emozioni indimenticabili...

Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte. Si segnala, infatti, un traffico intenso in direzione in Autocisa, fra Aulla e l'A12. Ci sono 6 chilometri di coda in direzione La Spezia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri

