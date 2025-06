Primo esodo verso il mare | rallentamenti e code per 6 chilometri

L’estate parmense si dà ufficialmente il via con il primo esodo verso il mare, tra code e rallentamenti che si estendono per ben 6 chilometri. I cittadini approfittano delle temperature calde e del sole per partire in cerca di relax e divertimento. Tra Aulla e l'A12, le auto si accumulano, creando un'odissea sulla strada verso la costa. Ma questa è solo l’inizio di una stagione ricca di avventure e meritati riposi.

Primo vero e proprio esodo verso il mare per i parmigiani. Diversi quelli che si sono messi in auto per sfruttare questo week end di sole e temperature alte. Si segnala, infatti, un traffico intenso in direzione in Autocisa, fra Aulla e l'A12. Ci sono 6 chilometri di coda in direzione La Spezia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri

In questa notizia si parla di: Primo Esodo Verso Mare Rallentamenti Code 6 Chilometri

Primo esodo verso il mare: rallentamenti e code per 6 chilometri - Il primo esodo di questa stagione estiva ha preso il via, con le strade che si riempiono di parmigiani pronti a godersi il sole e il mare.

Prima prova di mini esodo verso il mare: To-Sv e statale 28 a rischio code - «Auto e camper in coda per chilometri, ieri, sulle strade verso il mare. Quello del 2 giugno è da sempre un weekend da “bollino nero” e un anno fa Protezione civile e polizia dovettero rifornire d’acq ... Lo riporta informazione.it

Primo esodo, a luglio 15,6 milioni di italiani in vacanza - E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' per il primo weekend di esodo da bollino rosso sulle strade delle ferie estive che entrano nel vivo mentre la Penisola resta nella morsa dell'afa ... Segnala ansa.it

Lecco, primo esodo d'agosto: Statale 36 da bollino nero - Lecco, 2 agosto 2024 – Statale 36 da bollino nero, per il primo esodo di massa estivo di agosto. Lo prevedono i tecnici di Anas che gestiscono i 101 chilometri ... di mare al sud e di montagna ... Scrive ilgiorno.it