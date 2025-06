Primavera dei Teatri un lungo percorso di resistenza e passione

Nel cuore della Calabria, Primavera dei Teatri si è affermata nel 1999 come un faro di resistenza e passione artistica. Nato dall’intuizione di Scena Verticale, questo festival ha trasformato il panorama culturale locale, offrendo una piattaforma per talenti e innovazione. Un lungo percorso di dedizione che continua a sorprendere e ispirare, dimostrando come la forza delle idee possa superare ogni ostacolo. Primavera dei Teatri, un esempio di resilienza e creatività senza confini, ancora oggi protagonista.

In quel 1999 Primavera dei Teatri appariva come un’oasi nel deserto culturale calabrese, immaginata e costruita da Scena Verticale, compagnia basata proprio nella cittadina alle pendici del Pollino. Un lungo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Primavera dei Teatri, un lungo percorso di resistenza e passione

