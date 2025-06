Pride Month | le canzoni più belle che celebrano il mese arcobaleno

hanno scelto di celebrare l’amore e la diversità attraverso melodie indimenticabili, diventate vere e proprie colonne sonore del Pride. Da inni di solidarietà a inni di speranza, queste canzoni uniscono cuori e spingono a riflettere sull’importanza di essere autentici. Scopri le più belle tracce che, anche quest’anno, continuano a ispirare e a celebrare il mese arcobaleno, perché la musica è il linguaggio universale della libertà.

Life&People.it Con l'arrivo di giugno, mese del Pride, il mondo dello spettacolo e della musica si ravviva di colori, messaggi di libertà e chi fa parte della comunità LGBTQ+ sa bene che, in questo periodo dell'anno, alcune canzoni toccano le corde più profonde dell'anima, a dimostrazione che il ruolo della musica è sempre stato fondamentale nella lotta per i diritti di uguaglianza e libertà. Nel corso degli anni, numerosi artisti internazionali hanno utilizzato la loro voce per prendere posizione e rompere gli schemi, realizzando brani divenuti veri e propri inni di orgoglio, coraggio e speranza.