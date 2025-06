Pride Month | 10 memorabili coppie LGBTQ+ del cinema

In occasione del Pride Month, celebriamo l’amore in tutte le sue forme con una selezione di dieci coppie LGBTQ+ che hanno lasciato il segno nel cinema. Da interpreti iconici come Heath Ledger e Jake Gyllenhaal a straordinari legami sul grande schermo come quello tra Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, la storia ci ricorda che il cinema è un potente veicolo di inclusione e autenticità. È passato più di un secolo da quel primo ballo silenzioso, ma il messaggio rimane eterno: l’amore vince sempre.

Giugno, mese del Pride. Per celebrare la comunità arcobaleno, ecco le 10 memorabili coppie LGBTQ+ del grande schermo: da Heath Ledger e Jake Gyllenhaal a Andrew Scott e Paul Mescal fino a Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. È passato più di un Secolo da quando due uomini furono ripresi per la prima volta mentre ballavano insieme sullo schermo, nel celebre cortometraggio del 1895 The Dickson Experimental Sound Film, lungo appena 17 secondi. In questa pellicola pionieristica, l'inventore britannico William Dickson suona il violino mentre due uomini danzano, abbracciati, al ritmo della musica. Questo breve ma significativo momento potrebbe essere considerato l'alba del cinema queer, un'intuizione precoce di ciò che sarebbe poi diventato un potente mezzo di espressione per la comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pride Month: 10 memorabili coppie LGBTQ+ del cinema

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pride Memorabili Coppie Lgbtq

Pride Month: 10 memorabili coppie LGBTQ+ del cinema - Giugno, mese del Pride. Per celebrare la comunità arcobaleno, ecco le 10 memorabili coppie LGBTQ+ del grande schermo: da Heath Ledger e Jake Gyllenhaal a Andrew Scott e Paul Mescal fino a Adèle Exarch ... Scrive msn.com

Giugno e il Pride: Le 10 coppie LGBTQ+ che hanno lasciato il segno nel cinema - Il mese di giugno celebra il Pride, ricordando dieci coppie LGBTQ+ che hanno segnato la storia del cinema, da "Chiamami col tuo nome" a "Brokeback Mountain", evidenziando l'evoluzione della rappresent ... Riporta ecodelcinema.com

Figli coppie Lgbtq, Pe condanna stop Italia a trascrizioni - Il Parlamento europeo, recita il testo, “condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa ... Riporta lapresse.it

homophobic relative shows up to family reunion #lgbt #queer #wlwcouple