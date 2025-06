Prezzo delle arance in aumento in Italia | cosa c’è dietro

L’aumento del prezzo delle arance in Italia non è solo una questione di mercato, ma il risultato di una rete complessa di fattori che coinvolgono il mondo agricolo, eventi climatici, tensioni geopolitiche ed economiche. Per capire meglio cosa sta accadendo, i dati di ISMEA nel report “Tendenze Agrumi – 1/2025” pubblicato a maggio 2025 ci offrono una panoramica approfondita e dettagliata delle dinamiche che influenzano questo settore fondamentale per il nostro paese.

