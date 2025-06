Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 7 giugno 2025 | sole e caldo temperature sopra i 30 gradi

Il primo sabato di giugno a Roma e nel Lazio si apre con un caldo estivo da far invidia, con il sole che splende intensamente e temperature superiori ai 30 gradi. Perfetto per godersi una giornata all’aperto, ma attenzione alle alte temperature: è il momento di prepararsi a vivere un weekend all’insegna del sole! Continua a leggere.

Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: il primo sabato del mese, 7 giugno 2025, si apre con sole e temperature elevate, sopra i 30 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Roma Lazio Sabato Giugno

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

?Sabato 14 giugno Open Day Punto Nascita all’Ospedale San Filippo Neri! Per leggere il programma completo https://ow.ly/oeO250W4F0y #ASLRoma1 @RegioneLazio @SaluteLazio Partecipa alla discussione

#Salute Anche oggi oltre 2.100 pazienti nei pronto soccorso degli ospedali di #Roma e del #Lazio Oggi, 6 giugno 2025, ore 14:25 estate ma numero persone nei pronto soccorso della #regione uguali a quelli dell'inverno Partecipa alla discussione

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 7 e domenica 8 giugno: dalla pioggia di petali di rose al Pantheon ai mercatini vintage - Il cinema in piazza, i mercatini vintage, la musica e la buona cucina. Il secondo weekend di giugno è arrivato: in tanti abbandoneranno, seppur poco tempo, la città e raggiungeranno ... Come scrive msn.com

Meteo Roma e nel Lazio, le previsioni per il weekend - Dal punto di vista meteorologico, nel prossimo weekend, a Roma e nel Lazio, non ci saranno cambiamenti. Permarra’ infatti stabilità e temperature estive. Previsto un innalzamento del livello del bolle ... Scrive msn.com

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere il 7 e l’8 giugno - Cosa fare nel secondo weekend di giugno a Roma? Scopriamo alcuni degli appuntamenti da non perdere per grandi e piccoli ... Da msn.com

Tg Lazio, 13 giugno 2018