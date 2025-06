Prevenzione | Open day sull' emicrania con gli specialisti di Neurologia dell' Aoup

L’emicrania è una condizione diffusa e spesso sottovalutata che può compromettere significativamente la qualità di vita. Per questo, il 19 giugno, l'Aoup e la Fondazione Onda ETS organizzano un open day dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, offrendo l'opportunità di confrontarsi con specialisti di neurologia. Un’occasione imperdibile per conoscere, riconoscere e affrontare i sintomi in modo tempestivo e consapevole.

Fondazione Onda ETS dedica la giornata del 19 giugno all’emicrania con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità di vita. L’emicrania è una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Prevenzione: Open day sull'emicrania con gli specialisti di Neurologia dell'Aoup

