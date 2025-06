Pretestuoso e infondato accostare Di Maio al caso Sds e al rinnovo cariche Geofor

L’accostamento tra Sergio Di Maio e il caso Sds, così come il rinnovo delle cariche di Geofor, è stato definito dal segretario provinciale del PD, Oreste Sabatino, e dal segretario comunale di San Giuliano Bronzini, come pretestuoso e infondato. È importante distinguere tra fatti concreti e strumentalizzazioni politiche. Per questo, vogliamo fare chiarezza e difendere l’onestà del dibattito pubblico, evitando illazioni che distolgono l’attenzione dai reali temi della comunità.

"L’accostamento fatto da Ciccio Auletta tra la vicenda Sds e il rinnovo delle cariche di Geofor per attaccare l’ex sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, è del tutto pretestuoso". Così il segretario provinciale del Pd, Oreste Sabatino, e il segretario comunale del circolo dem sangiulianese, Aldo Bronzini, commentano l’articolo dei giorni scorsi de La Nazione che ha anticipato il definitivo tramonto dell’ipotesi di nominare proprio Di Maio alla guida dell’azienda del gruppo Retiambiente che in provincia di Pisa gestisce il ciclo dei rifiuti. Secondo i due dirigenti del Pd, però, l’attacco di Auletta anche a nome di Rifondazione comunista, che a San Giuliano è in maggioranza, è "pretestuoso e infondato: si tratta di questioni distinte, che non possono essere strumentalmente confuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Pretestuoso e infondato accostare Di Maio al caso Sds e al rinnovo cariche Geofor"

In questa notizia si parla di: Maio Pretestuoso Rinnovo Cariche

"Pretestuoso e infondato accostare Di Maio al caso Sds e al rinnovo cariche Geofor" - "L’accostamento fatto da Ciccio Auletta tra la vicenda Sds e il rinnovo delle cariche di Geofor per attaccare l’ex sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, è del tutto pretestuoso". Così il segr ... Riporta lanazione.it