Prestigioso incarico per Andrea Cigni

Un onore prestigioso e meritato per Andrea Cigni, il talento di Montecatini scelto per guidare la rinomata Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Con una carriera brillante, tra cui la recente sovrintendenza al Ponchielli di Cremona, Cigni si appresta a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza nel panorama lirico italiano. La nomina, ancora in attesa di firma, segna un importante traguardo e promette una gestione all’altezza delle aspettative.

Un incarico prestigioso e meritato per Andrea Cigni, montecatinese di adozione, che è stato scelto per guidare la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Il nome di Cigni, sovrintendente del Ponchielli di Cremona, è stato presentato al ministero della Cultura dal cda della Fondazione, nomina che attende, ora, la firma del ministro Alessandro Giuli. SarĂ lui il successore di Nicola Colabianchi, passato al teatro La Fenice di Venezia. Cinquantaquattro anni, toscano, Cigni (che abita a Montecatini Alto e promuove continuamente le bellezze del nostro territorio) ha iniziato la sua attivitĂ teatrale come regista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prestigioso incarico per Andrea Cigni

