prestazioni eccellenti per i tiratori granata nella quarta prova regionale

Le recenti competizioni regionali hanno confermato l’eccellenza dei tiratori granata, protagonisti di performance straordinarie e risultati di rilievo. Nella quarta prova, i nostri atleti hanno dominato le classifiche, conquistando numerosi podi e rafforzando le ambizioni ai prossimi traguardi nazionali. La passione e la dedizione dei nostri talenti continuano a scrivere pagine prestigiose nel panorama sportivo italiano, dimostrando che il futuro della squadra è promettente e ricco di successi.

La quarta prova regionale ha fatto registrare ottime prestazioni per i tiratori granata. Tutti i primi posti: nella Pistola Sportiva a 25mt Andrea Flocca e Eva Pataridze conquistano l’oro negli Juniores. Due podi pesanti in ottica tricolore. Il duo granata si conferma al top della classifica anche nella P10, con Pataridze bronzo per due sole mouches e Flocca oro. Rebecca Paternò Castello è prima nella competizione di pistola sportiva a 10mt con 351 ottimi punti. Gli altri risultati. Nella carabina ad aria compressa a 10Mt Alessandra Benassi sale ancora sul podio tra le senior donne col 3° posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it