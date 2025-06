Presidio in porto dei camalli del Calp contro la nave che trasporta armi in Israele

Nel cuore dei porti italiani e francesi si accendono tensioni senza precedenti: i camalli del Calp presidiano il porto di Napoli contro la nave armata diretta in Israele, mentre a Marsiglia i portuali francesi respingono il caricamento di componenti militari. Due episodi che svelano le complesse implicazioni geopolitiche e il ruolo cruciale dei lavoratori portuali in questi momenti delicati. La posta in gioco è alta e il mondo osserva attentamente.

A ponte Etiopia circa 350 persone. La Contship Era doveva caricare componenti per mitragliatori a Marsiglia ma i portuali francesi hanno rifiutato di svolgere le operazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Presidio in porto dei camalli del Calp contro la nave che trasporta armi in Israele

