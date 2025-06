Presidi contro l' abbattimento dei pini a Lido di Savio Lista per Ravenna | Chiediamo di fermare lo scempio

In un momento in cui la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo dovrebbe essere prioritaria, la comunità di Lido di Savio si mobilita contro l’abbattimento dei pini. La lista per Ravenna chiede con fermezza di fermare questo scempio che minaccia il nostro paesaggio e il benessere di tutti. È ora di agire e difendere i nostri spazi verdi, perché la voce dei cittadini può fare la differenza.

"Il 25 e 26 maggio scorsi il centrosinistra a trazione Pd ha ottenuto la maggioranza della rappresentanza in consiglio comunale. Hanno ottenuto seggi, entro quella maggioranza, sia la coalizione formata da Sinistra Italiana, Verdi e Ambiente e Territorio che il Movimento 5 stelle. Per i primi è.

