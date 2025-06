Premio Amerigo Vespucci 2025 in palio 80mila euro per l’innovazione toscana

Se sei un'impresa o una startup toscana con idee innovative, questa è la tua occasione: fino al 30 giugno 2025, puoi partecipare all’ottava edizione del Premio Amerigo Vespucci, che mette in palio 80mila euro per sostenere progetti di ricerca e innovazione sostenibile. Un'opportunità unica per valorizzare il talento e il potenziale della regione. Non lasciarti scappare questa chance di fare la differenza nel panorama tecnologico italiano.

Firenze, 6 giugno 2025 – C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per partecipare all’ottava edizione del Premio Innovazione “Amerigo Vespucci”, ideato per sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane e per promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio destinato a imprese, startup innovative e spin-off accademici. Il Premio, promosso dal consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana col supporto tecnico di Sviluppo Toscana, si articola in quattro sezioni: alle tradizionali ‘Startup innovative’, ‘Ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile’ e ‘Brevetti’, si aggiunge quest’anno per la prima volta la sezione speciale ‘Sicurezza informatica, strategica, energetica e infrastrutturale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Amerigo Vespucci 2025, in palio 80mila euro per l’innovazione toscana

