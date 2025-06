Premio Air Cargo Scalo al primo posto

Malpensa Cargo conquista il primo posto al prestigioso premio “Air Cargo Week - World Air Cargo Awards 2025” come “Airport of the Year 2025 - Regional Cargo Hub”, superando competitor di rilievo come Bangalore, Monaco, Bruxelles e Budapest. Un riconoscimento che premia la dedizione di Sea e dell’intero ecosistema di Malpensa nel perseguire l’eccellenza operativa. Questo traguardo testimonia la forza e il valore della nostra rete logistica, confermando Malpensa come leader nel settore cargo internazionale.

È vincente il percorso intrapreso da Malpensa Cargo, a conferma dell’apprezzamento dimostrato dal settore arriva il premio “ Air Cargo Week - World Air Cargo Awards 2025 “ nella categoria “ Airport of the Year 2025 - Regional Cargo Hub “ al primo posto davanti a Bangalore, Monaco, Bruxelles e Budapest. "Il premio è per noi un riconoscimento importante, la conferma dell’impegno di Sea e di tutto l’ecosistema Malpensa verso eccellenza operativa, innovazione e collaborazione – spiega Francesco Raschi, direttore Cargo & Real Estate di Sea Aeroporti di Milano – In un momento molto significativo perché abbiamo lanciato Milano Malpensa Cargo Community, visione condivisa per il futuro del cargo aereo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio Air Cargo. Scalo al primo posto

In questa notizia si parla di: Cargo Premio Primo Posto

Premio Air Cargo. Scalo al primo posto - È vincente il percorso intrapreso da Malpensa Cargo, a conferma dell’apprezzamento dimostrato dal settore arriva il premio “Air Cargo ... Da msn.com

Il Premio - Discorso finale Gigi Proietti