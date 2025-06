premiato il sogno di carlotta vince la scuola mameli di deruta

Il sogno di Carlotta diventa realtà: la classe 2°TP della scuola Goffredo Mameli di Deruta ha trionfato nella seconda edizione di “Giochiamo d’Anticipo”, il progetto educativo promosso da Groupama Assicurazioni. Un risultato che premia impegno, creatività e spirito di squadra, dimostrando come l’educazione possa aprire strade sorprendenti. Le scuole vincitrici si sono distinte per la loro passione e dedizione, confermando il valore di investire nel futuro dei giovani.

Sono state la classe 2°TP della scuola Goffredo Mameli di Deruta, le classi prime della scuola Antonio De Ferraris di Galatone (LE) e la 1°B della scuola Cristoforo Colombo di Torino a vincere la seconda edizione di “ Giochiamo d’Anticipo ”, il percorso didattico promosso da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia. Le scuole vincitrici si sono distinte rispettivamente per l’elaborato innovativo e articolato che ha trattato il tema del risparmio; per l’originalità e l’uso di un programma di coding e, infine, per la capacità di trasferire, in modo chiaro e coerente, un’attenta analisi delle principali tematiche assicurative. 🔗 Leggi su Lanazione.it