Preleva cibo dagli scaffali di un supermercato e tenta di allontanarsi senza pagare

Un episodio di tentato furto scuote Ferrara: un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di sottrarre cibo dagli scaffali di un supermercato in via Ungarelli senza pagare. La prontezza dei dipendenti e l’intervento delle forze dell’ordine hanno evitato che la situazione degenerasse, sottolineando l’importanza della vigilanza e della sicurezza nei negozi. Resta aggiornato su queste e altre notizie iscrivendoti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, a Ferrara. Nella circostanza, un uomo di 38 anni è stato notato dai dipendenti di un supermercato di via Ungarelli.

