preghiere islamiche di massa statue di gesù oscurate e donne nei recinti

È caos totale in Italia per l'Eid al-Kabir, la "festa del sacrificio di Abramo" che i musulmani hanno celebrato in diverse città, occupando anche spazi ecclesiastici. Sembra un déjà vu che ci riporta alle immagini della festa di fine Ramadan in cui le nostre città avevano assunto le sembianze della Mecca. Ebbene, il caso più clamoroso c'è stato a Monfalcone, dove ieri mattina quattromila fedeli hanno raggiunto il Santuario della Marcellina (area parrocchiale) compiendo un gesto che sta indignando la comunità cattolica: hanno coperto la statua di Gesù con un telo mentre loro erano riuniti in preghiera.