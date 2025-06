Preghiera della sera 7 Giugno 2025 | Tu sei la mia pace

In una notte silenziosa e carica di attese, ci rivolgiamo con umiltà alla Beata Maria Vergine, chiedendole di essere la nostra fonte di pace nei momenti più difficili. Questa sera, 7 giugno 2025, eleviamo il cuore in preghiera, confidando nella sua intercessione per trovare conforto e speranza. Perché, come dice Don Tonino Bello, “solo pochi” sanno riconoscere la vera pace. Concludiamo confidando che questa preghiera possa guidarci verso la serenità.

“Tu sei la mia pace”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 7 Giugno 2025: “Tu sei la mia pace”

Domani sera 7 giugno saremo tutti a Rimini per l'OM, la Preghiera per la Pace sulla spiaggia Sabato 7 giugno, si ripete l’evento dell’OM, una Preghiera per la Pace, a Miramare di Rimini, Lungomare Spadazzi, Bagni Ricci 142, 143, 144. Partecipa alla discussione

