Preghiera del mattino del 7 Giugno 2025 | Mi affido fiducioso a Te

Inizia questa giornata con un cuore aperto e grato, lasciandoti avvolgere dalla luce della fede e dalla dolcezza della preghiera. Il sabato ci invita a rivolgerci con devozione alla Beata Vergine Maria, nostra guida e madre celeste. Affidiamo il nostro cammino a Lei, affinché ci sostenga con la sua misericordia e ci accompagni verso nuove speranze e benedizioni. Con questa preghiera, apriamo il cuore alla sua intercessione e alla grazia di Dio.

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione.

