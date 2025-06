Predator | Killer of Killers le varianti di Predator spiegate dai co-registi

Scopri le affascinanti varianti del celebre cacciatore alieno in Predator: Killer of Killers, dove i co-registi svelano i segreti dietro le tre diverse incarnazioni di Predator che attraversano il tempo per sfidare gli umani. In un affascinante seguito spirituale di Prey, l’animazione ripercorre epoche e culture diverse, offrendo uno sguardo unico sulla longevità e l’evoluzione di questa iconica minaccia. Una narrazione che appassionerà gli appassionati di storia e fantascienza.

Il co-regista Josh Wassung ha fatto luce sulla creazione dei tre diversi Predator che combattono gli umani attraverso il tempo nell’antologia animata Predator: Killer of Killers. In un seguito spirituale di Prey di Dan Trachtenberg, che vedeva una variante più primitiva del Predator massacrare i guerrieri Comanche nelle Grandi Pianure nel 1700, Predator: Killer of Killers mette nuove varianti del Predator contro altre culture guerriere della storia umana. I tre guerrieri umani presenti nel film sono un signore della guerra vichingo del IX secolo, un samurai giapponese del XVII secolo e un pilota di caccia della Seconda Guerra Mondiale, ognuno dei quali affronta una variante di Predator completamente diversa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

