Predator | Killer of Killers i segreti dietro i mostri spaziali e i loro epici avversari

Immergiti nel mondo dei Predator, i killer di killer, e scopri i segreti dietro i mostri spaziali che hanno affascinato generazioni. L’antologia animata rivela come i creatori abbiano scelto Predator diversi per sfidare vichinghi, samurai e piloti della Seconda Guerra Mondiale, creando incontri epici e sorprendenti. Un viaggio tra passato e futuro, tra miti e tecnologia, che ti lascerà senza fiato. Preparati a scoprire un universo dove il combattimento diventa leggenda.

Scopriamo come i creatori dell'antologia animata hanno scelto i diversi Predator per affrontare Vichinghi, Samurai e piloti della Seconda Guerra Mondiale.

In questa notizia si parla di: Predator Killer Killers Segreti

