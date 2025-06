Prato Vasile oltre Denisa e Ana Maria nega altri omicidi | adesso è in isolamento

Nel cuore di Prato, il caso Vasile si fa sempre più complesso: l'uomo, tornato in carcere e ora in isolamento, ha negato ulteriori omicidi oltre quelli di Denisa e Ana Maria. Le sue rivelazioni aprono nuovi interrogativi sulla verità dietro questi tragici eventi. Ma cosa c'è realmente dietro questa maschera di silenzio? Scopriamolo insieme analizzando ogni dettaglio di questa intricata vicenda.

Vasile Frumuzache è tornato in carcere a Prato ed è stato interrogato. Ha rivelato che non ci sono altre vittime oltre Denisa ed Ana Maria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prato, Vasile oltre Denisa e Ana Maria nega altri omicidi: adesso è in isolamento

