Prato Vasile Frumuzache conferma | Ho ucciso Denisa e Ana Maria Poi nega | Non ho commesso altri delitti

In una giornata cruciale a Prato, Vasile Frumuzache rivela la sua verità: “Ho ucciso Denisa e Ana Maria, ma non altri delitti.” La confessione, seppure parziale, apre un capitolo inquietante sulle indagini in corso. La procura si concentra su nuovi elementi che potrebbero confermare il sospetto di un serial killer, portando alla luce un mosaico di misteri ancora da svelare.

“ Non ho ucciso altre donne “. Lo ha sostenuto questa mattina Vasile Frumuzache, nel corso dell’ udienza di convalida a cui è stato sottoposto nel carcere della Dogaia a Prato. Il 32enne ha confermato la sua responsabilità nei delitti di Maria Denisa Paun Adas e Ana Maria Andrei, ma ha negato il coinvolgimento in altri omicidi. Nelle ultime ore la procura di Prato indaga su elementi che sembrano rafforzare la tesi del serial killer di prostitute. A riportare le dichiarazioni di Frumuzache è il suo legale, l’avvocato Diego Capano, all’uscita del penitenziario. “Il mio assistito ha fornito la sua versione dei fatti, collaborando pienamente con le autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prato, Vasile Frumuzache conferma: “Ho ucciso Denisa e Ana Maria”. Poi nega: “Non ho commesso altri delitti”

