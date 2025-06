Prato omicidi escort | l’assassino conferma due delitti ma nega gli altri

A Prato, l'oscura vicenda di omicidi e misteri si infittisce: Vasile Frumuzache, la guardia giurata sospettata di aver ucciso due connazionali, ha confermato i delitti durante l'interrogatorio. Ma la sua versione si arena nel dubbio, negando altri possibili coinvolgimenti. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri, lasciando la comunità sotto shock e le indagini ancora aperte. La strada verso la verità è tutta da percorrere.

A Prato Vasile Frumuzache, guardia giurata 32enne, di origine romena, arrestato mercoledì scorso perché sospettato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Paun Adas e Ana Maria Andrei, i cui cadaveri sono stati rinvenuti due giorni fa in un terreno a ridosso di un casolare a Montecatini (Pistoia), oggi, nel corso dell’interrogatorio di garanzia in carcere, ha confermato la sua responsabilità nei due delitti, come già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato nei giorni scorsi, ma ha negato di essere coinvolto in altri omicidi. Lo ha riferito ai giornalisti il difensore del 32enne, l’avvocato Diego Capano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, omicidi escort: l’assassino conferma due delitti ma nega gli altri

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prato Delitti Omicidi Escort

Prato, il killer delle due escort nega altri delitti: "Non ho ammazzato altre donne". Che cosa è uscito dall'interrogatorio - Il 32enne romeno, sospettato del duplice omicidio delle escort Denisa Maria Pau Adas e Ana Maria Andrei, ha negato altri crimini durante l'interrogatorio in carcere.

Vasile Frumuzache, il killer delle escort conferma i due delitti - Stamani l'interrogatorio di garanzia del 32enne romeno. Il suo avvocato: "ha ripetuto di avere ucciso Denisa Paun e Ana Maria Andrei ma ha negato di essere coinvolto in altri omicidi" ... Si legge su rainews.it

Prato, omicidi escort: l’assassino conferma due delitti ma nega gli altri - L’indagine su possibili altre vittime Vasile Frumuzache ha confessato l’omicidio delle due escort ma non è escluso che possano esserci altre vittime oltre a Denisa Paun e Ana Maria Andrei. Per questo ... Lo riporta lapresse.it

Il killer delle escort conferma di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei ma nega di essere coinvolto in altri omicidi - Interrogatorio per Vasile Frumuzache. Il gip si è riservato la decisione sulla misura di custodia cautelare richiesta dalla procura per omicidio e soppressione di cadavere ... Si legge su rtl.it

Tre delitti a Roma, l'ombra del serial killer - La Vita in diretta 17/11/2022