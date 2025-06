Prato omicidi escort | guardia giurata conferma i due delitti ma nega di aver ucciso altre donne

In un caso che ha sconvolto la tranquilla comunità di Prato, Vasile Frumuzache, una guardia giurata romena di 32 anni, ha confermato gli omicidi delle due escort ma ha negato qualsiasi coinvolgimento in altri delitti. La vicenda solleva domande agghiaccianti sulla sicurezza e sulle motivazioni di chi dovrebbe proteggere, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi su questo inquietante caso.

PRATO – Conferma gli omicidi delle due escort, Vasile Frumuzache, guardia giurata 32enne, di origine romena, ma nega di aver ucciso altre donne. L’uomo, arrestato mercoledì scorso perché sospettato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Pau Adas e Ana Maria Andrei, i cui cadaveri sono stati rinvenuti due giorni fa in un terreno a . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, omicidi escort: guardia giurata conferma i due delitti ma nega di aver ucciso altre donne

