Una brillante operazione congiunta a Prato smaschera una maxi evasione fiscale nel settore tessile, recuperando oltre 500 mila euro per lo Stato. Grazie alla sinergia tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, si sono indagati 13 soggetti coinvolti in un giro illecito che minaccia l'integrità economica del distretto. Questa azione dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa fare la differenza nel contrasto all'evasione fiscale.

Più di mezzo milione di euro è stato recuperato dallo Stato grazie a un'importante operazione congiunta tra la Procura della Repubblica di Prato, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, frutto del protocollo d'intesa siglato nel dicembre 2024 per il contrasto ai reati economico-finanziari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: maxi evasione fiscale nel tessile. L’Agenzia delle Entrate recupera 500mila euro. 13 indagati

