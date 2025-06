Prato il killer di Denisa conferma due omicidi ma nega gli altri

Prato ancora scossa dall’ombra del killer di Denisa, che ha ammesso due omicidi ma nega altri. L’avvocato della guardia giurata romena, confidente nei momenti più difficili, rivela i dettagli sconvolgenti delle sue confessioni riguardo alle due escort, una decapitata a maggio e l’altra scomparsa ad agosto. La verità emerge tra luci e ombre, lasciando il pubblico in trepidante attesa di ulteriori sviluppi.

Le parole dell'avvocato della guardia giurata romena, che ha confessato i delitti delle due escort, la 30enne romena uccisa e decapitata a maggio e la connazionale 27enne, scomparsa ad agosto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, il killer di Denisa conferma due omicidi ma nega gli altri

In questa notizia si parla di: Prato Killer Denisa Conferma

Prato: Tar dice sì alla fondazione in memoria del femminicida. Senza il nome del killer. La sorella di Elisa Amato: Mi fa male” - A Prato, il Tar della Toscana sorprende con una decisione controversa: approva la creazione di una fondazione in memoria di un femminicida, a patto che non ne porti il nome.

Denisa, legale 'killer conferma 2 delitti, nega altri' - "Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria ... Si legge su ansa.it

Escort uccise, il killer conferma gli omicidi ma nega gli altri. «Non sono stato io» - Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Adas ... Come scrive ilgazzettino.it

Vasile Frumuzache, il killer delle escort conferma i due delitti - Stamani l'interrogatorio di garanzia del 32enne romeno. Il suo avvocato: "ha ripetuto di avere ucciso Denisa Paun e Ana Maria Andrei ma ha negato di essere coinvolto in altri omicidi" ... Segnala rainews.it