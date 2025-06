Prato duplice omicidio | Frumuzache ammette due delitti ma nega altri coinvolgimenti

Nel cuore della Toscana, un duplice omicidio scuote la tranquilla comunità di Montecatini. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni, ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Paun Adas e Ana Maria Andrei, ma respinge ogni coinvolgimento in altri crimini. La vicenda si infittisce di mistero e tensione, lasciando emergere domande che solo l’indagine potrà chiarire. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda.

L'assassino confessa due omicidi, ma respinge ogni altro addebito. Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni di origine romena, ha ammesso la responsabilità negli omicidi di Denisa Maria Paun Adas e Ana Maria Andrei. I corpi delle due donne sono stati ritrovati due giorni fa in un terreno nei pressi di un casolare a Montecatini, in provincia di Pistoia. Durante l' interrogatorio di garanzia svolto oggi, 7 giugno, nel carcere di Prato, Frumuzache ha confermato quanto già confessato nei precedenti incontri con i magistrati. Tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento in altri delitti.