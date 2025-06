Prato apre le porte al pensiero Veronesi e Saviano da tutto esaurito

costretti a seguire gli incontri da piedi o in piedi, testimoniando l’entusiasmo e l’interesse per un evento che promette di catturare l’immaginazione di tutti. Un inizio promettente che anticipa un festival ricco di stimoli e riflessioni, pronto a scuotere le coscienze e a nutrire la mente di idee nuove e provocatorie.

Un'apertura degna di un Festival che ha lo sguardo lontano, nato con l'idea di dare una scossa al torpore della quotidianità. Se il buongiorno si vede dal mattino, Seminare Idee, la manifestazione che si è aperta ieri al teatro Politeama con due nomi importanti: Sandro Veronesi e Roberto Saviano, ha tutte le carte in regola per regalare alla città tre giorni di sana vivacità intellettuale. Un Politeama pieno fino all'orlo, (tanto che molti sono andati a seguire il dibattito tra i due scrittori al maxi schermo allestito in piazza delle Carceri), ha accolto con una standing ovation l'ingresso di Veronesi e Saviano.