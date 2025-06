Pozzuoli sciame sismico in atto

Un inquietante sciame sismico sta scuotendo Pozzuoli dai primi pomeriggi di oggi, coinvolgendo i Campi Flegrei in un susseguirsi di scosse di bassa intensità. La più forte, di magnitudo 2.5, si è verificata a soli 300 metri di profondità nella zona de La Pietra. I residenti del Rione Artiaco esprimono crescente preoccupazione. La situazione richiede attenzione e prudenza, ma cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni?

Uno sciame sismico e' in atto nei Campi Flegrei a partire dalle ore 17.34 con scosse di bassa intensità. La più significativa, di magnitudo 2.5 si è prodotta a 300 mt di profondità nella zona de La Pietra. Proprio oggi, un comunicato stampa dei residenti del Rione Artiaco, ha denunciato che "i cittadini di Pozzuoli,

Pozzuoli. Sciame sismico in atto. Sindaco Manzoni: Monitoraggio attivo, siamo vigili