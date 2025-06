Poule scudetto serie D | Livorno-Siracusa le probabili formazioni | Rossetti favorito su Dionisi per guidare l' attacco

approccia alla conquista del tricolore, ricca di emozioni e suspense. Il Livorno, forte della sua brillante semifinale contro il Bra, punta a scrivere un altro capitolo di successo, con Rossetti favorito su Dionisi per guidare l’attacco. La sfida tra Livorno e Siracusa promette spettacolo e battaglia; chi si laureerà campione d’Italia dei dilettanti? La risposta si darà domenica 8 giugno alle 16, in uno stadio che si prepara a vivere una giornata indimenticabile.

