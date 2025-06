Poti a Piedi 2025 | anche il grande disegnatore di Tex Fabio Civitelli firma la grafica per salvare l’Alpe di Poti

Preparati a vivere un’esperienza unica con “Poti a Piedi” 2025, l’evento che celebra sport, natura e arte per proteggere l’Alpe di Poti. Quest’anno, un tocco speciale arriva dall’illustrazione di Fabio Civitelli, il rinomato disegnatore di Tex, contribuendo a diffondere consapevolezza e sostenere questa splendida montagna simbolo di Arezzo. La sesta edizione promette emozioni, solidarietà e rispetto per il nostro territorio: non mancare!

Domani domenica 8 giugno torna “Poti a Piedi”, l’evento che unisce sport, natura, arte e cittadinanza attiva per valorizzare la montagna simbolo di Arezzo. Quest’anno, con un contributo speciale: l’illustrazione di Fabio Civitelli, celebre disegnatore di Tex, che ha creato un’opera originale per sostenere la causa. La sesta edizione di “Poti a Piedi”, organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in collaborazione con numerose realtà locali, si terrà domenica 8 giugno 2025, con partenza da Villa Severi ad Arezzo. L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di proteggere e riqualificare l’Alpe di Poti, promuovendone la bellezza naturale e il valore simbolico. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Poti a Piedi 2025”: anche il grande disegnatore di Tex, Fabio Civitelli, firma la grafica per salvare l’Alpe di Poti

