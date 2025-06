Postecoglou dopo 17 anni porta un trofeo al Tottenham e come premio viene esonerato Süddeutsche

Dopo 17 anni di attese e sacrifici, Ange Postecoglou porta un trofeo al Tottenham, regalando speranza ai tifosi. Tuttavia, contro ogni aspettativa, viene sollevato dall’incarico, in un gesto che appare più come un paradosso che una decisione logica. La Süddeutsche sottolinea questa sorprendente scelta, evidenziando come il successo europeo possa non bastare nel calcio moderno. Dopo questa vittoria memorabile, il futuro del club rimane avvolto da un alone di incertezza e curiosità.

Ange Postecoglou è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Tottenham nonostante la vittoria dell’Europa League. È pur vero che la squadra londinese è arrivata ad un passo dalla zona retrocessione in Premier League esprimendo in molti luoghi del campionato un calcio inguardabile se rapportato ad una rosa comunque forte. Ne parla la Suddeutsche, che sottolinea il carattere paradossale dell’esonero. Dopo 17 anni vincono un trofeo ed esonerano Postecoglou (Suddeutsche). Di seguito quanto scrive la Suddeutsche: E l’Oscar va a: Ange Postecoglou: Postecoglou ha davvero meritato questo premio per la sua performance al Tottenham Hotspur Football Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Postecoglou dopo 17 anni porta un trofeo al Tottenham e come premio viene esonerato (Süddeutsche)

