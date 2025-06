Poste Italiane dopo i lavori di ristrutturazione riaperto al pubblico l' ufficio postale di Platì

Dopo un intervento di rinnovamento, l'ufficio postale di Platì riapre le sue porte per accogliere nuovamente i cittadini. Modernizzato secondo gli standard "Polis", la nuova sede di via Roma garantisce servizi aggiornati e più efficienti, come la certificazione Anpr e la stampa del cedolino pensione. Una riapertura che rafforza l'impegno di Poste Italiane nel migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti.

L’ufficio postale di Platì ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia "Polis". La nuova sede di via Roma è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Poste Italiane, dopo i lavori di ristrutturazione riaperto al pubblico l'ufficio postale di Platì

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavori Ristrutturazione Riaperto Pubblico

Lavori da 700mila euro alla ditta vicina al boss Zagaria: pranzo coi consiglieri e ristrutturazione a casa del politico - Un'indagine mette in luce i lavori da 700mila euro appaltati a una ditta legata al boss Zagaria, insieme a pranzi con i consiglieri e ristrutturazioni a casa di un politico.

L’ufficio turistico di Petritoli riaperto al pubblico dopo i lavori - Dopo l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, è stato riaperto al pubblico l’Ufficio turistico di Petritoli, completamente rinnovato ... Lo riporta msn.com

Oggi ha riaperto al pubblico secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Castelfranco di Sopra - Arezzo, 30 maggio 2025 – Poste italiane informa che oggi 30 maggio ha riaperto al pubblico ... Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere ... lanazione.it scrive

Ristrutturazione ultimata, riapre al pubblico l’ufficio postale di Paulilatino - Terminati i lavori di ammodernamento, ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Paulilatino. Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi ... Riporta linkoristano.it

Un vecchio video del parco giochi al Garibaldi riaperto dopo i lavori di ristrutturazione!