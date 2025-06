Porto Rubino | al Festival itinerante in Puglia tra musica e mare con Clementino Niccolò Fabi e Levante Gran Finale con un speciale tributo a Lucio Dalla

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con Porto Rubino, il festival itinerante tra musica e mare che attraversa la meravigliosa Puglia dal 10 al 19 luglio. Quattro tappe tra porti da sogno, con grandi artisti come Clementino, Niccolò Fabi e Levante, culminando in un tributo speciale a Lucio Dalla. Un evento unico che unisce culture, suoni e panorami mozzafiato: un'occasione da non perdere per scoprire l'anima vibrante di questa terra.

Al via la nuova e settima edizione del Festival Porto Rubino, in programma dal 10 al 19 luglio. Quattro appuntamenti tra musica e mare, in diversi porti della Puglia, da nord a sud, con un programma ricco di novità e artisti d’eccezione. Il Festival prenderà il via il 10 luglio a Peschici, che ospiterà la prima tappa. In programma gli show live di Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut e Niccolò Fabi. Francesco Di Bella e Giorgio Poi in un’esclusiva performance in duo animeranno la serata. Ad aprire le danze sarà il duo RaestaVinvE. Si proseguirà il 14 luglio nel Porto Vecchio di Monopoli con una serata all’insegna del ritmo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Porto Rubino: al Festival itinerante in Puglia tra musica e mare con Clementino, Niccolò Fabi e Levante. Gran Finale con un speciale tributo a Lucio Dalla

In questa notizia si parla di: Festival Porto Rubino Puglia

