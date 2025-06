Portò il tricolore nello spazio Mostra sul satellite San Marco

Tutta dedicata allo spazio la mostra del Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo, un viaggio tra storia e innovazione che celebra i traguardi italiani nel cosmo. Oggi, presso la sala civica di via Magenta, alle 16, si accenderanno i riflettori sul satellite San Marco, simbolo di orgoglio nazionale e avanguardia tecnologica. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’Italia ha lasciato il segno tra le stelle e oltre.

Fine settimana dedicato allo spazio quello proposto dal Gruppo di Ricerca Storica di Busto Garolfo. Oggi presso la sala civica di via Magenta a partire dalle 16, apertura della mostra dedicata al satellite San Marco che nel 1964 portò l'Italia ad essere il terzo paese al mondo a mandare un satellite in orbita. In contemporanea nel cortile antistante la biblioteca osservazione del sole con un telescopio solare. Tutta dedicata allo spazio la serata con la conferenza sull'Universo curata da Norberto Milani presidente del Circolo Astrofili di Trezzano e successiva osservazione del cielo notturno con i telescopi.

