Porto di Salerno | quasi completati i lavori di messa in sicurezza della Banchina Rossa

Il porto di Salerno si avvicina a una nuova era di sicurezza e efficienza, con i lavori di messa in sicurezza della Banchina Rossa che avanzano a ritmo serrato. Gli operai di Rcm Costruzioni sono instancabili, lavorando per completare le fasi 1 e 2A su 120 metri dei 180 totali. Nei prossimi giorni, è attesa la conclusione di questa importante opera, garantendo un porto più sicuro e funzionale per tutti.

Operai a lavoro senza sosta nel porto di Salerno. Sono in corso di completamento, da parte di Rcm, Costruzioni della fase 1 e 2A dei lavori di messa in sicurezza della Banchina Rossa, per una lunghezza pari a 120 mt sui complessivi 180 metri. Intanto, nei prossimi giorni, è attesa la.

Salerno, firmato protocollo per la sicurezza dei lavoratori del porto. Intervista al prefetto Russo