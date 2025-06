Porte antincendio senza controlli Siulp | Cosa non va al commissariato

Una situazione allarmante al Commissariato di Urbino, dove porte antincendio senza controlli da quasi un anno, estintori non revisionati e assenza di sistemi di rilevamento incendi attivi mettono a rischio la sicurezza di agenti e cittadini. Il sindacato Siulp denuncia una grave sottovalutazione delle norme di prevenzione, evidenziando come queste criticità minano la tutela e l’efficacia delle forze dell’ordine. È urgente intervenire per garantire standard di sicurezza adeguati e tutelare tutte le persone coinvolte.

Estintori non revisionati, porte antincendio senza controlli da quasi un anno e nessun sistema di rilevamento incendi attivo. È questa la fotografia preoccupante che il sindacato di polizia Siulp traccia per il Commissariato di Urbino, dove secondo quanto denunciato in una nota, le condizioni di sicurezza sarebbero ben lontane dagli standard minimi previsti dalla normativa vigente. Dopo i casi già segnalati alla Questura di Pesaro e al Commissariato di Fano, il Siulp punta ora i riflettori sugli uffici urbinati, lanciando un appello diretto al Prefetto affinché vengano reperite al più presto le risorse per rimettere in sicurezza gli ambienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Porte antincendio senza controlli". Siulp: "Cosa non va al commissariato"

