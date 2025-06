pooh noi amici x sempre la scaletta e gli ospiti del concerto

La magia dei Pooh torna a incantare il pubblico di casa con "Noi amici x sempre", uno spettacolo che ha fatto emozionare migliaia di spettatori e oggi rivive grazie alle repliche in TV. Sabato 7 giugno, preparatevi a rivivere un evento imperdibile, trasmesso in prima serata su Canale 5, nel suggestivo scenario di Piazza San Marco a Venezia. Ecco la scaletta e gli ospiti di quella memorabile serata.

Con la bella stagione ricominciano le repliche in tv e arriva l'occasione di rivedere i grandi show che ci si era persi in inverno. Nella serata di sabato 7 giugno, Canale 5 ripropone uno degli eventi musicali più seguiti dello scorso anno. In onda in prima serata il concerto-evento Pooh: Noi amici x sempre. Lo spettacolo, tenutosi nella splendida cornice di piazza San Marco a Venezia, si è svolto nel luglio 2024 ed era stato trasmesso per la prima volta in televisione il 4 gennaio 2025. Le canzoni in programma e i numerosi ospiti della serata. La scaletta di Pooh: Noi amici x sempre. Con il concerto di Venezia i Pooh celebrano mezzo secolo di sfavillante carriera e, per l'occasione, omaggiano il pubblico con i loro brani più celebri, quelli che tutti abbiano ascoltato almeno una volta.