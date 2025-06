Pooh noi amici per sempre | tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Preparati a rivivere un’indimenticabile serata con Pooh, Noi amici per sempre! Il concerto evento che ha conquistato Venezia torna protagonista questa sera alle 21:30 su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker. Scopri con noi tutte le anticipazioni sugli ospiti, le canzoni e la scaletta che hanno fatto di questa celebrazione un vero e proprio trionfo. Restate con noi: il ricordo di un’epoca si rinnova, e tu non puoi perderlo!

Pooh, noi amici per sempre: ospiti, canzoni, scaletta e streaming del concerto. Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pooh, noi amici per sempre, concerto evento della famosa band italiana tenutosi a Venezia, in Piazza San Marco, lo scorso luglio. Alla conduzione Michelle Hunziker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, canzoni e scaletta). Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiranno sul palco con il loro vasto repertorio. La scaletta ha previsto un mix di canzoni più o meno recenti, partendo, appunto, da "Amici per sempre", regalando una sorpresa con "Noi due nel mondo e nell'anima", impreziosito dall'ingresso dell'eterna "Ragazza del Piper", alias Patty Pravo, cioè la veneziana di Cannaregio Nicoletta Strambelli.

