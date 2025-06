Ponte di via Falcinello Slitta la fine dei lavori

Il ponte di via Falcinello, simbolo di continuità e sicurezza per la comunità, si trasforma in palco di protesta: i residenti, stanchi dei ritardi e delle promesse non mantenute, hanno organizzato un sit-in alle 10 di questa mattina nel cantiere, gridando a gran voce che "la nostra pazienza è finita". È arrivato il momento di fare ascoltare le vostre ragioni e pretendere rispetto!

"La nostra pazienza è finita. Pretendiamo rispetto!". Così è scritto sul volantino che annuncia il sit-in di protesta fissato per questa mattina, alle 10, nel cantiere di via Falcinello (lato Enel), organizzato dai residenti delle aree coinvolte dai lavori di ricostruzione del ponte. Lavori che, contrariamente a quanto annunciato dall'amministrazione e atteso dalla cittadinanza, non saranno conclusi a giugno, come inizialmente era stato indicato. Bisognerà aspettare, infatti, almeno il prossimo autunno per fruire del nuovo ponte di via Falcinello. Il nuovo cronoprogramma è stato spiegato giovedì pomeriggio in consiglio comunale dall'assessore alle opere pubbliche e alle infrastrutture Giorgio Borrini, chiamato a rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere di 'Sarzana protagonista' Matteo Tiberi.

