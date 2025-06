Ponte a Ema sulle barricate Petizione per l’ambulatorio | Non lasciateci senza medici

Ponte a Ema si mobilita per difendere il proprio ambulatorio: oltre 500 firme raccolte dai residenti contro la possibile chiusura di via Gualdrata. Una petizione sincera, simbolo dell’attaccamento alla salute e al benessere della comunità locale. Nei prossimi giorni, questa importante richiesta verrà consegnata ai responsabili istituzionali, sperando in un loro sostegno per garantire che i medici rimangano un punto di riferimento imprescindibile per tutti noi. Non lasciamo che ci privino del nostro diritto alla cura.

Sono più di 500 le firme raccolte dai residenti di Ponte a Ema contro la paventata chiusura dell’ambulatorio di via Gualdrata: una piccola realtà ma non per questo meno vitale e importante per i residenti. La petizione popolare, nei prossimi giorni, verrà inviata al presidente del Quartiere 3 Serena Perini, all’assessore Nicola Paulesu e al presidente dell’Ordine dei medici di Firenze per cercare un appoggio nelle istituzioni affinché l’unico studio medico della frazione alle porte del capoluogo non tiri definitivamente giù il bandone. "L’ambulatorio – si legge nel documento – rischia di chiudere perché non si trovano medici disponibili, e quelli che qui svolgono attività professionale sono vicini al pensionamento o al raggiungimento del limite massimo consentito di pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

