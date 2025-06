Pompei Vanzina | un festival per celebrare l' identità culturale

Nel cuore di Pompei, un evento unico celebra l'identità culturale attraverso il potere del cinema e delle arti. Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei nasce con l’obiettivo di raccontare il mondo da una prospettiva autentica, integrando moda, turismo e arte visiva. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici locali e proiettarsi verso un futuro ricco di creatività. A guidarci in questo viaggio, la presidente Annarita Borelli: "Tutelare l'identità..."

Pompei, 7 giu. (askanews) - É nel vivo il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, prima edizione di un evento nato dalla volontà di portare in un luogo ricco di storia un racconto nuovo del mondo, attraverso il linguaggio potente del cinema, unendo arti visive, turismo, moda in un progetto internazionale che affonda però le radici nel territorio. A raccontare l'obiettivo del festival, la presidente Annarita Borelli: "Tutelare l'identità culturale, rendere l'identità eterna proprio attraverso il cinema, quindi il cinema come volano per la tutela dell'identità culturale". Fino all'8 giugno, presentata una selezione di film in concorso, internazionali che esplorano temi universali e contemporanei attraverso uno sguardo globale e una selezione di cortometraggi italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net